Зурабишвили назвала Грузию стратегической угрозой для США и призывает Трампа сместить власть в Тбилиси

Елена Острякова.  
11.09.2025 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 263
 
Госизмена, Грузия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, США


США «теряют прозападное государство, которое они более 30 лет строили в Грузии, одержав стратегическую победу над Россией».

Об этом бывшая президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня впервые за более чем три десятилетия правящий режим в Грузии повернулся спиной к партнерству с США, отдалившись и изолировав страну от своего надежного союзника, и все больше сближается с противниками США. Россия пытается вернуть себе доминирующее положение.

«Грузинская мечта» становится все более антизападной и ппророссийской. Позиция правящей партии все больше приобретает агрессивный антиамериканский характер. Публичные нападки на американского посла, обвинения в том, что США подталкивают Грузию к открытию второго фронта против Москвы, нападки на президента Трампа лично и на его администрацию», – жаловалась Зурабишвили.

Она отметила, что в Грузии России впервые удалось успешно применить «мягкую силу».

«Будущее Грузии представляет стратегическую угрозу как для США, так и для европейских партнеров. Россия на протяжении многих веков понимала, что тот, кто контролирует Кавказ, контролирует и весь регион. Пришло время, чтобы наши американские партнеры осознали эту стратегическую реальность, чтобы Черное море не ускользнуло от западных держав», – сказала Зурабишвили.

