США «теряют прозападное государство, которое они более 30 лет строили в Грузии, одержав стратегическую победу над Россией».

Об этом бывшая президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня впервые за более чем три десятилетия правящий режим в Грузии повернулся спиной к партнерству с США, отдалившись и изолировав страну от своего надежного союзника, и все больше сближается с противниками США. Россия пытается вернуть себе доминирующее положение.

«Грузинская мечта» становится все более антизападной и ппророссийской. Позиция правящей партии все больше приобретает агрессивный антиамериканский характер. Публичные нападки на американского посла, обвинения в том, что США подталкивают Грузию к открытию второго фронта против Москвы, нападки на президента Трампа лично и на его администрацию», – жаловалась Зурабишвили.