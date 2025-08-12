Американские СМИ разгоняют фейковые новости про отказ Индии от российской нефти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение о прекращении поставок российской нефти в Индию еще не принято, хотя американские СМИ разгоняют по этому поводу искусственную панику.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В западной прессе, например, в «Рейтерс» пишется: «Индия отказалась-отказалась-отказалась». На самом деле все это является набросом не вентилятор. Когда приводятся конкретные данные о разорванных сделках, все эти «новости» вызывают просто ухмылку, потому что объем этих сделок достаточно незначителен. А вот «Блумберг» с грустью, но честно пишет, что пока никаких внятных данных о снижении российского экспорта нет (он вообще не снизился за последние четыре недели)», – сказал Симонов.

Эксперт выразил недоумение по поводу того, что российские СМИ некритично перепечатывают «сенсационные» сообщения «Рейтерс» о расторжении каких-то мизерных сделок. Хотя «повышенные тарифы для Индии по-трамповски введены, но не введены, Трамп тут же дал отсрочку на 21 день». Рынок не поверил в угрозы Трампа, мировые цены не дрогнули.

«Я думаю, что определенное сокращение поставок может быть, но оно не будет носить обвального характера и не будет полным. Очевидно, что российский импорт очень выгоден с точки зрения цен. Цена на российскую нефть существенно ниже, чем на мировые аналоги», – отметил Симонов.

По его данным, дисконт на российскую нефть в индийских портах уже увеличился на доллар за баррель. Хотя индийские НПЗ проявили удивительную прозорливость и уже в мае увеличили долю российской нефти в закупках с 30 до 40%. Те же НПЗ увеличили инвестиции в переработку задолго до начала СВО.

Все это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что отказываться от российской нефти Индия не собирается, потому что понимает: США не будут компенсировать ей потери от такого отказа.