Депутаты Сейма просят МИД Польши запретить въезд мэру Львова за пропаганду Бандеры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутаты Сейма от «PiS» инициируют принятие решения о запрете на въезд в Польшу мэру Львова Андрею Садовому. Поводом стали устроенные мэрией 1 января мероприятия в честь гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры.

Об этом сообщает польское католическое «Радио Мария», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Радиостанция уточняет, что этим претензии к властям Львова не ограничиваются:

«Кроме того, по решению властей Львова были выделены государственные средства на восстановление музея Романа Шухевича (разрушен после удара российского дрона, – ред.) одного из руководителей УПА, формирования, ответственного за преступления против польского населения во время Волынской резни».

Депутаты фракции подали официальное письмо по этому вопросу министру иностранных дел Радославу Сикорскому.