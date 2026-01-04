Депутаты Сейма просят МИД Польши запретить въезд мэру Львова за пропаганду Бандеры

Депутаты Сейма от «PiS» инициируют принятие решения о запрете на въезд в Польшу мэру Львова Андрею Садовому. Поводом стали устроенные мэрией 1 января мероприятия в честь гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры.

Об этом сообщает польское католическое «Радио Мария», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Радиостанция уточняет, что этим претензии к властям Львова не ограничиваются:

«Кроме того, по решению властей Львова были выделены государственные средства на восстановление музея Романа Шухевича (разрушен после удара российского дрона, – ред.) одного из руководителей УПА, формирования, ответственного за преступления против польского населения во время Волынской резни».

Депутаты фракции подали официальное письмо по этому вопросу министру иностранных дел Радославу Сикорскому.

«Мы не согласны на культ бандеризма на Украине; на то, что произошло несколько десятков часов назад во многих городах Украины, а не только во Львове. Оскорбляли поляков, почитали немецкого коллаборациониста и, прежде всего, убийц поляков. По сей день Украина не рассчиталась за этот геноцид, и мы имеем дело с фестивалем культа бандеризма, который становится некой системной идеологией Украины, – сказал депутат Януш Ковальский.

