Американский эксперт: В Венесуэле США делают то же самое, что на Украине
И украинский конфликт, и события в Венесуэле – это два практически равнозначные «проекта США».
Об этом на канале норвежского профессора Глена Дизена заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В ответ на замечание, что «война на Украине была спровоцирована», в то время как Венесуэла – это «настоящее неспровоцированное вторжение», Сакс констатировал, что в Европе стараются этого не замечать.
«Правда в том, что Украина — это ещё одна история о проекте США. Поэтому я думаю, что главное — не говорить с лёгкостью о том, что США делают в Венесуэле то же, что Путин сделал на Украине. На самом деле США делают в Венесуэле то же, что на Украине.
Так что это в равной степени спровоцировано США. Это оба проекта США», – подчеркнул американец.
«И я надеюсь, что люди смогут понять, как устроена внешняя политика США, и что на самом деле означает военно-промышленный комплекс. Что означает отсутствие конституционных ограничений для военно-промышленного комплекса. Что означает участие ЦРУ в таких операциях.
Если бы они это понимали, то знали бы, что, рассматривая ситуацию на Украине и в Венесуэле, мы имеем дело с одним и тем же явлением — долгосрочными проектами по установлению мирового господства, которые реализуются разными способами», – добавил Сакс.
