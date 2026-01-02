Мать погибшего на Украине американского наёмника требует от Трампа продолжать войну с Россией

Максим Столяров.  
02.01.2026 20:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1865
 
Война, Дзен, Россия, США, Украина


Американская домохозяйка Карла Вебер, потерявшая на Украине сына-наёмника, требует от Трампа продолжать войну с Россией. Об этом она рассказала «Немецкой волне» (иноагент в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Её сын Эндрю был наёмником в Афганистане, Ираке. Мать призналась, что никогда не пыталась отговорить его и спокойно восприняла поездку на Украину.

А в 2023 году поехал воевать в ВСУ. Изначально он работал инструктором на полигоне: помогал готовить украинскую молодёжь на смерть, но, в конце концов, попал на передовую сам. Там и погиб от российского дрона. Вебер рассказала, что, узнав о смерти сына, начала кричать так громко, что прибежали соседи.

«Это ещё одна из причин, почему они не могут отдать эту территорию. Там погибло так много людей. Сама мысль о том, чтобы отдать эту территорию, приводит меня в ужас», – Вебер осуждает предложение о выводе ВСУ из Донбасса.

«Если дать такому человеку [как Путин] хотя бы дюйм – он возьмёт милю. Вы правда думаете, что он остановится на этом маленьком куске территории, когда пытается захватить целую страну? Я не думаю, что людей вроде Путина можно умиротворить.

Эндрю говорил, что украинцы могут выиграть эту войну, если у них будет всё необходимое. И я по-прежнему в это твёрдо верю», – умничала американская домохозяйка.

По этой причине она иногда катается в Вашингтон, чтобы поучаствовать в заукраинских митингах.

Метки: ,

