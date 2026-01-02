Дуров пошёл на сотрудничество: «Телеграм» не заблокируют и вернут звонки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мессенджер «Телеграм» не будут блокировать в России в следующем году.

Об этом депутат Госдумы РФ, телеведущий Евгений Попов заявил в интервью радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы «Телеграм» заблокировали. Есть определенные претензии к работе этого мессенджера, но не вижу каких-то неразрешимых проблем с «Телеграмом» и его владельцами. Я уверен, что деятельность «Телеграма» будет и впредь продвигаться», – сказал Попов.

Он также не исключил, что будет возвращена возможность звонить по «Телеграму».