Турки начинают экспорт морских беспилотников – передадут Украине?

На фоне весьма скромного применения морских беспилотников Россией за четыре года СВО, соседняя Турция объявила о начале серийного производства безэкипажных катеров на экспорт.

Речь идет о морских дронах ULAQ. Это не камикадзе, врезающиеся в цель, а платформа, на которую можно монтировать различные модули – вооружение, радары и т.п. В рекламном ролике демонстрируется, как оператор дистанционно ведёт огонь из пушки, установленной на турецком беспилотнике.

Первый такой роботизированный катер закуплен береговой охраной Катара, ведутся переговоры с другими странами Персидского залива и Дальнего Востока.