Русофоб Коэн: Трамп смог, а Путин – нет
Наглые действия США в Венесуэле должны заставить Россию пойти на уступки по Украине.
Об этом именующий себя американским политологом Ариэлем Коэном уроженец Ялты русофоб Валерий Коган заявил в интервью объявленому в розыск иноагенту Богдану Бакалейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«США говорят Путину: пацан, мы тебе предлагаем по Украине, давай сейчас договаривайся, будем вместе рулить – Арктика, технологии, санкции снимем. Зашибись, как хорошо будет. Не хочет», – паясничал Коэн.
Беглый русофоб почему-то уверен, что Россия собиралась сделать с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским то же, что США сделали с президентом Венесуэлы Николасом Мадурой.
«Если бы Путин мог сделать с Зеленским в 2022 году то же, что Трамп сделал с Мадуро, все было бы иначе. Но он не смог этого сделать. Были группы захвата ГРУ, но украинцы отстрелялись, а венесуэльцы – нет. Позволить себе, и сделать – это две разные вещи», – трепался Коэн.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: