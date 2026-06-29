«Бомбёжки не заставят крымчан одуматься – нужен десант в Балаклаву» – иноагент Чичваркин
Удары по Крыму не заставят людей изменить свое решение связать жизнь с Россией.
Об этом в эфире украинского видеоблога «Политика» заявил бежавший из России и объявленный террористом в РФ бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий попросил прокомментировать заявление диктатора Зеленского, что операция против Крыма является принуждением России к миру.
«Это высадка в Балаклаве. Чтобы Россия выбрала мир – это высадка каких-то спецподразделений, опытных, взрослых военных, которые заходили в Курскую область. Тогда разговор пойдет совсем по-другому», – рассуждал Чичваркин.
Он называет «грандиозной ошибкой» голосование крымчан на референдуме в 2014 году, тем самым фактически признав, что никаких фальсификаций, как уверяет Киев, не было.
«Я думаю, что никакими бомбежками никого никуда не убедишь. А вот если будет высадка… слухи такие уже ходили. Мы знаем, что украинское руководство креативное, соображает быстро очень», – заявил террорист.
Он цинично предлагает «запастись попкорном».
English version :: Читать на английском «Бомбёжки не заставят крымчан одуматься – нужен десант в Балаклаву» – иноагент Чичваркин