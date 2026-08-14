Советник Вучича и премьер Черногории переругались из-за оружия для Украины

Алексей Топоров.  
14.08.2026 18:57
  (Мск) , Белград
Просмотров: 229
 
Балканы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Черногория


Премьер-министр Черногории Милойко Спаич и советник президента Сербии и председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич устроили перепалку в соцсетях.

Глава черногорского правительства обвинил руководство Сербии в двойных стандартах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич и советник президента Сербии и председатель правящей Сербской прогрессивной партии...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Прозападный глава черногорского правительства ответил на слова Вучича в том, что Подгорица хочет «наихудших возможных отношений с Сербией».

«Черногория не хочет конфликта с Сербией. Мы хотим добрососедских отношений, но также и четкой европейской политики, которую господин Вучич, очевидно, не хочет понимать… Ему, занимающему такую ​​должность, не совсем уместно брать на себя роль пиарщика России и читать другим лекции о принципах», – заявил он.

По словам Спайича, «у Черногории нет проблем с четкой позицией», в то время, как внешняя политика Сербии строится на двойных стандартах.

«Как так получается, что Сербия, согласно имеющимся данным, является одним из значительных источников оружия и боеприпасов для Украины, посылая при этом одни сигналы Москве, а совсем другие – Европе?», – задал он вопрос сербскому руководству.

Вместо Александра Вучича в публичном пространстве ему ответил Милош Вучевич. Тот заявил, что Сербия не поставляет оружие ни одной из сторон украинского конфликта, не принимает чью-либо сторону в войнах других народов, подчеркнув, что его страна с самого начала призывала к установлению мира.

«Ваша проблема в том, что у вас нет специализированной (военной) отрасли, и поэтому вы не понимаете, как работает глобальная торговля… В отличие от вас, которые безропотно кивают головой на каждое указание из-за рубежа, Вучич отвечает только перед народом Сербии», – написал лидер партии власти.

Он отметил, что уроки Белграду преподают те, кто нарушил международное право, признав «фиктивное государство Косово» вопреки воле собственных граждан, и теперь клянутся в приверженности принципу территориальной целостности других государств.

«Когда вы поймете, что значит последовательное уважение к Уставу ООН, тогда и выходите говорить о принципах», – резюмировал Вучевич.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Советник Вучича и премьер Черногории переругались из-за оружия для Украины

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора