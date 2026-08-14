Советник Вучича и премьер Черногории переругались из-за оружия для Украины

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Премьер-министр Черногории Милойко Спаич и советник президента Сербии и председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич устроили перепалку в соцсетях.

Глава черногорского правительства обвинил руководство Сербии в двойных стандартах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прозападный глава черногорского правительства ответил на слова Вучича в том, что Подгорица хочет «наихудших возможных отношений с Сербией».

«Черногория не хочет конфликта с Сербией. Мы хотим добрососедских отношений, но также и четкой европейской политики, которую господин Вучич, очевидно, не хочет понимать… Ему, занимающему такую ​​должность, не совсем уместно брать на себя роль пиарщика России и читать другим лекции о принципах», – заявил он.

По словам Спайича, «у Черногории нет проблем с четкой позицией», в то время, как внешняя политика Сербии строится на двойных стандартах.

«Как так получается, что Сербия, согласно имеющимся данным, является одним из значительных источников оружия и боеприпасов для Украины, посылая при этом одни сигналы Москве, а совсем другие – Европе?», – задал он вопрос сербскому руководству.

Вместо Александра Вучича в публичном пространстве ему ответил Милош Вучевич. Тот заявил, что Сербия не поставляет оружие ни одной из сторон украинского конфликта, не принимает чью-либо сторону в войнах других народов, подчеркнув, что его страна с самого начала призывала к установлению мира.

«Ваша проблема в том, что у вас нет специализированной (военной) отрасли, и поэтому вы не понимаете, как работает глобальная торговля… В отличие от вас, которые безропотно кивают головой на каждое указание из-за рубежа, Вучич отвечает только перед народом Сербии», – написал лидер партии власти.

Он отметил, что уроки Белграду преподают те, кто нарушил международное право, признав «фиктивное государство Косово» вопреки воле собственных граждан, и теперь клянутся в приверженности принципу территориальной целостности других государств.