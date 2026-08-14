Россия нашла рычаг давления на Украину, откатываться нельзя, – Пинчук об ударах по портам Одессы

Анатолий Лапин.  
14.08.2026 13:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Одесса, Россия, Украина


Удары по портам Большой Одессы – это действенный рычаг давления на Запад и экономику бандеровцев, идти на «морское перемирие» нельзя.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук.

Удары по портам Большой Одессы – это действенный рычаг давления на Запад и экономику...

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«Какова цель этого перемирия? Зафиксировать статус-кво и таким образом дать возможность Украине продолжать обеспечивать свой, в первую очередь, военный трафик и одновременно финансовую подпитку?

Сейчас Россия благодаря морской блокаде смогла создать достаточно проблемную ситуацию не только для Украины, но и для её спонсоров. В первую очередь – спонсоров.

Потому что экономическое удушение Украины малореализуемо в условиях постоянного мощного внешнего финансирования со стороны Запада. Сейчас такой рычаг найден.

Отказываться от него добровольно – ну, довольно странно.

Что касается потерь России от ударов Украины по нашему морскому трафику –  это для нас вызов определённый. И этот вызов никуда не уйдёт от того, что он будет на время отложен. Его решать надо по существу.

Решать по существу — это уничтожать соответствующие военные и экономические возможности Украины для нанесения этих ударов», – заявил Пинчук.

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