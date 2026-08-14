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Удары по портам Большой Одессы – это действенный рычаг давления на Запад и экономику бандеровцев, идти на «морское перемирие» нельзя.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук.

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«Какова цель этого перемирия? Зафиксировать статус-кво и таким образом дать возможность Украине продолжать обеспечивать свой, в первую очередь, военный трафик и одновременно финансовую подпитку? Сейчас Россия благодаря морской блокаде смогла создать достаточно проблемную ситуацию не только для Украины, но и для её спонсоров. В первую очередь – спонсоров. Потому что экономическое удушение Украины малореализуемо в условиях постоянного мощного внешнего финансирования со стороны Запада. Сейчас такой рычаг найден. Отказываться от него добровольно – ну, довольно странно. Что касается потерь России от ударов Украины по нашему морскому трафику – это для нас вызов определённый. И этот вызов никуда не уйдёт от того, что он будет на время отложен. Его решать надо по существу. Решать по существу — это уничтожать соответствующие военные и экономические возможности Украины для нанесения этих ударов», – заявил Пинчук.

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