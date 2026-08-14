Вашингтонский «ястреб»: Надо прикрыть ПВО НАТО 150 км западных границ Украины

Анатолий Лапин.  
14.08.2026 13:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, НАТО, Россия, Украина


Страны НАТО должны начать сбивать российские ракеты и дроны в 150-километровой зоне на западных границах Украины.

Об этом в эфире видеоблога Independence Avenue Media заявил бывший спецпредставитель США по Украине, экс-постпред США в НАТО Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО должны начать сбивать российские ракеты и дроны в 150-километровой зоне на западных...

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«До сих пор происходило следующее: они залетают на территорию НАТО, мы реагируем, но медленно, что-то сбивают, а мы жалуемся. Поэтому я считаю, что нам нужно повысить уровень готовности.

Нам нужно более тесно координировать свои действия с Украиной в вопросах ПВО и реагирования на угрозы с воздуха. Я знаю, что это сложно и вызывает вопросы о том, насколько НАТО вовлечено в ситуацию в украинском воздушном пространстве. Но, честно говоря, воздушное пространство НАТО находится под угрозой из-за происходящего, из-за того, что происходит в украинском воздушном пространстве, всё, что попадает, скажем, в воздушное пространство Польши или Румынии, так или иначе связано с войной на Украине.

Поэтому нам нужно координировать свои действия с Украиной в вопросах воздушной обстановки, чтобы убедиться, что в небе нет опасных летающих объектов в зоне, близкой к территории НАТО, скажем, в радиусе 150—200 км. Нужно создать с Украиной зону отчуждения, а затем следить за тем, чтобы там ничего не было. Так НАТО сможет защитить своё население. И это станет очень сильным сигналом для России, что мы этого не потерпим…

Мы без колебаний должны сбивать летательный аппарат, ракету или беспилотник, представляющий угрозу для населения стран НАТО. Независимо от того, происходит ли это над международным воздушным пространством или над нашими водами, или, если украинцы дадут нам разрешение, над территорией Украины – здесь не должно быть никаких колебаний», – заявил Волкер.

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English version :: Читать на английском Вашингтонский «ястреб»: Надо прикрыть ПВО НАТО 150 км западных границ Украины

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