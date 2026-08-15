В правительстве понимают критичность ситуации с мигрантами в России, но до последнего слушали лоббистов крупного бизнеса, заинтересованного в завозе низкооплачиваемой рабочей силы.

Об этом на канале «Крым 24» заявил находящийся в Донецке военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы привыкли считать людей лучше, чем они есть на самом деле. Мы верили, что придут бывшие наши сограждане по СССР, которых мы цивилизовали в своё время, наделили промышленностью, электричеством, подняли им рождаемость с помощью современной медицины, они приедут, примут наш уклад работы. Вместо этого – мы все знаем полицейские сводки, русофобские выходки, которые идут как из пулемёта по три раза на день. Они быстро сообразили, как можно качать из нашей социалки. Это русских взбесило больше всего. Из этих составляющих выходит, что это абсолютно нам не лояльная, ненужная нам масса людей, которая будет отправлена обратно, достаточно жёстко, в свои государства. И пусть они там строят свою хорошую жизнь, занимаются русофобией. Всё к этому идёт. Иначе Россию ждут великие потрясения. И, поверьте, кто нужно – понимает опасность», – заверил Стешин.