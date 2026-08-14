«Вернул к жизни пять тысяч двухсотых за полгода»: Диктатор Зеленский занялся «воскрешением» из мёртвых

Игорь Шкапа.  
14.08.2026 18:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинский диктатор Владимир Зеленский вообще не владеет цифрами, которыми он сопровождает свои заявления.

Об этом в эфире своего видеоблога завил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский диктатор Владимир Зеленский вообще не владеет цифрами, которыми он сопровождает свои заявления. Об...

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Гнап обратил внимание на одно из последних заявлений Зеленского, который потребовал от США предоставить Украине 5% от имеющих у них ракет-пеерхватчиков к «Пэтриот», чтобы закрыть вопрос с российской баллистикой.

Журналист отметил, что у США осталось около 800 нужных Киеву противоракет, а 5% – это всего 40 штук от этого количества, чего не хватит даже на один российский залп.

«У него еще и проблема с цифрами. То есть ты, когда ляпаешь такую фигню, ну ты как-то осторожнее будь, ну ты же думай. Хотя, как говорится, знаете, этот актер-комик может их нормально, точно передавать цифры только когда ему кто-то текст напишет, и он может прочитать с бумажки. Когда он берет цифры из головы, то у него же полная каша в голове, полная путаница.

Недавний случай, вы помните, когда он ляпнул, что Украина потеряла 50 тысяч военных. Хотя полгода назад в интервью французскому. телеканалу он заявлял в январе месяце, что у нас потери 55 тысяч. А по состоянию на лето выходит 50 тысяч. То есть пять тысяч солдат воскресло. То есть человек совершенно тупо не въезжает в цифры, в точные какие-то материи», – заявил Гнап.

По его мнению, говоря о ракетах, Зеленский таким образом формирует месседж для украинцев, чтобы снять с себя претензии за россисйкие удары.

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English version :: Читать на английском «Вернул к жизни пять тысяч двухсотых за полгода»: Диктатор Зеленский занялся «воскрешением» из мёртвых

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