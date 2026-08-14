К картонному майдану в любой момент присоединится вся армия – Гольдарб

Вадим Москаленко.  
14.08.2026 20:24
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Украина


В Киеве понимают, что срежессированный «картонный майдан» может в любой момент перерасти в настоящий, если к нему добавятся разные группы недовольных.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве понимают, что срежессированный «картонный майдан» может в любой момент перерасти в настоящий,...

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«Я считаю, что игра [картонный майдан] будет продолжаться, и Фёдорова продолжат играть.

Это отличный индикатор того, что Зеленский утомил уже внутренний киевский истеблишмент. И они думают о том, каким образом его снять. И готовят те или иные фигуры, которые всегда можно предложить западным боссам», – сказал Гольдарб.

«Еще хочу обратить ваше внимание на один момент. Майдан 13-14, как и Майдан 2004 года, были тоже инсценированы и срежиссированы. И начинались они искусственно. Но потом, в силу ошибок власти, в силу реального недовольства огромного количества людей властью, становилось всё больше и больше искренних протестантов.

Кто-то хотел в Европу, кто-то – трусы или без трусов, кто-то – деньги, кто-то – ненавидел Януковича. Огромная толпа добавилась к маленькому ядру, и превратилась в большой Майдан.

В этом опасность любого украинского, даже срежиссированного Майдана. И я думаю, что это отлично понимает власть сегодняшняя, в том числе.

Объясню. Женщины, у которых украли людоловы мужей. Женщины, у которых погибли мужья, но которым не говорят, что они погибли, а это много десятков тысяч человек списывают в безвести пропавшие.

Это огромная армия, которая может присоединиться и к картонному Майдану. Военные, которых многое не устраивает. Инвалиды, которые вернулись с войны и увидели, как и кто и за что продали их жизни и здоровье.

Вся эта армада вполне в состоянии присоединиться к картонному майдану. И им пофигу, кто такой Федоров», – добавил он.

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