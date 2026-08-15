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Украинские пропагандисты пытаются опровергнуть певицу Ольгу Полякову, ранее поддерживающую режим, а теперь сравнивающую Украину с концлагерем, но, по сути, лишь подтверждают ее слова.

Об этом в эфире своего видеоблога завил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гнап заметил, что в кампанию по травле Поляковой включили «медийного тяжеловеса» Виталия Портникова (пропгаандист-русофоб и гомосексуал с паспортом Израиля).

Продемонстрировав записанный по этому поводу ролик Портникова, журналист камня на камне не оставляет от его аргументации.

«Как Портников ни пытался отрицать существование в Украине концлагеря, вышло все наоборот. Потому что признак концлагеря – это огражденный периметр. И Украина давно превратилась в один большой концлагерь, поскольку ее западная граница, через которую люди и могут отсюда убежать на свободу, обнесена колючей проволокой», – сказал Гнап.

Он удивляется, что таких ограждений даже нет на границе с Россией.

«А вот на западной границе у нас не только в несколько полос колючая проволока, но и пограничники охотятся на нарушителей границы так называемых – не только с оружием, но и дронами. Причем, как вы понимаете, речь идет не венграх или румынах, которые пытаются к нам прорваться через границу. Нарушителями границы государственная пропаганда называет украинцев, которые хотят вырваться из этого неконцлагеря. И за это они могут, к сожалению, получить пулю в спину от охранников периметра, то есть от украинских пограничников. И такой случай уже был и даже не один», – напоминает бывший ВСУшник.

В недоумение его привел тезис Портникова, мол, Украина – не концлагерь, поскольку в них жестоко пытают.

«Мне интересно, а где же он был последние четыре года? Ведь избиения, издевательства и пытки стали повседневной практикой и в украинских ТЦК, и даже в некоторых воинских частях ВСУ», – напомнил Гнап.

Он сравнивает Портникова и других такого рода пропагандистов с капо – узниками гитлеровских концлагерей, сотрудничающих с администрацией и получающими за это привилегии.

«У Виталия Портникова, как известно, есть привилегии от украинской власти. Он, несмотря на мобилизационный возраст, не имеет проблем с ТЦК и с пересечением границы… Его часто видят в европейских ресторанах и на зарубежных форумах. И за такую привилегию от лагерной администрации он выполняет очень важную задачу – рассказывать простым украинцам, что они должны пойти на войну и погибнуть за нынешнюю правящую верхушку», – приходит к выводу Гнап.

Дабы не быть голословным, он привел фрагмент одного из эфиров Портникова, где тот об этом горит вполне откровенно в адрес тех людей, которые считают, что депутаты должны отправить на фронт своих детей, а лишь после этого пойдет и народ.