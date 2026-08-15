В Киеве бахвалятся: Репрессированными священниками пополняем «обменный фонд»
На Украине не скрывают, что используют аресты симпатизирующих России православных священников в качестве полонения «обменного фонда».
Эта тема прозвучала в беседе с русофобкой-пропагандисткой Соней Кошкиной предавшего РПЦ и лишенного сана Кирилла Говоруна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кошкина с явным удовольствием заметила, что два года назад впервые на обмен Украина отправила священника УПЦ – приговоренного режимом к пяти годам лишения свободы митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.
Она надеется, что таким же образом поступят после суда и с митрополитом Святогорской лавры Арсением, который находится под арестом по надуманным обвинениям.
«Очевидно, что Арсений в случае, если будет осужден, может пополнить этот обменный фонд, условно говоря. Да и тогда вопрос уже самой Святогорской лавры встанет заново», – сказала Кошкина.
Ее собеседник дал понять, что [находящуюся на занятой ВСУ территории ДНР] Святогорскую лавру будут «отжимать» у канонической Церкви.
«Там какая-то жизнь, конечно, остается, продолжается, но, формально говоря, к Святогорской лавре могут быть те же претензии как и к Киево-Печервской и Почаевской. Это то же самое. Здесь просто принимается фактически ручное решение, кому мы первому направляем это предписание и, соответственно, затем передаем дело в суд», – заявил Говорун.
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