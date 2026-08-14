Беглый член Зе-банды: «Зеленский никуда не уйдёт – Запад не позволит отключить «украинскую прачечную»

Игорь Шкапа.  
14.08.2026 16:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1154
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Запад, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Украина


Диктатор Владимир Зеленский не намерен бежать из страны, а планирует еще больше узурпировать власть.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил депутат ВР от партии «Слуга народа», в прошлом военнослужащий израильской армии Сергей Куницкий, выехавший с Украины в 2024-м в командировку, но в итоге так и не вернувшийся домой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Диктатор Владимир Зеленский не намерен бежать из страны, а планирует еще больше узурпировать власть....

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Депутат считает, что Зеленский зашел слишком далеко в отношениях с западными партнерами и не может уже ничего решать самостоятельно.

Он напомнил, что практически все окружение Зеленского получило подозрения в коррупции.

«И мы все понимаем, кто такой Вова на этих пленках, о которых так много говорят. И мы понимаем, что просто нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы делать то, что говорят партнеры и продолжать эту войну, даже если он хочет ее остановить. Он наверняка хочет мира где-то там в глубине своей души. Я не знаю, но мне кажется, что он просто не может остановить», – считает Куницкий.

Он не верит, что Зеленский планирует покинуть страну и переехать жить за границу.

«Единственный шанс, который, по моему мнению, у него есть, – это сделать из Украины какое-нибудь королевство, в котором он останется на долгие годы, и при этом как царь», – уверен депутат.

По его словам, у режима на сегодня нет никакой мотивации для того, чтобы заканчивать войну.

«Потому что они получают много средств, которые они также передают иностранным партнерам. Украина в последнее время просто стала какой-то прачечной, которая отмывает средства не только для себя, но еще и для иностранных партнеров. Поэтому я не считаю, что он уйдет. Я считаю, что он будет пытаться остаться как можно больше у власти», – убежден Куницкий.

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English version :: Читать на английском Беглый член Зе-банды: «Зеленский никуда не уйдёт – Запад не позволит отключить «украинскую прачечную»

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