Нас толкают на войну с Россией, в которой Штаты будут уничтожены – Такер Карлсон

США подталкивают Россию к Третьей мировой войне, в которой сами Штаты обречены на гибель.

Об этом в интервью Рику Санчезу заявил бывший соратник президента США Дональда Трампа американский телеведущий Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карлсона, причина в том, что Штаты хотят контролировать происходящее в РФ и ее ресурсы, что ставит Россию на грань выживания.

«Мы хотим войны с Россией, и люди, настаивающие на этом, верят, что каким-то образом они овладеют Россией. Я не разбираюсь в психологии, но они считают, что имеют право контролировать то, что происходит в России, как ею управляют, и хотели бы развалить Россию. И им явно нужны ресурсы России, они сами об этом говорили. Так что, если вы русские и считаете, что это не шутки, то дело не в каких-то областях на востоке Украины, а в вашем выживании как нации», – отметил он.

«Как американец, я очень обеспокоен тем, что мы подталкиваем Россию к Третьей мировой войне. И я думаю, что она гораздо ближе, чем кажется большинству американцев. В Соединённых Штатах вообще никто не обращает внимания, просто чтобы вы знали, если давно там не были, они думают о своей жизни, а если и думают о других странах, то об Иране, а не о том, что происходит в Восточной Европе. И, по моему мнению, как человека, который общается со многими людьми, мы как никогда близки к глобальному конфликту из-за этой войны с Россией. Причина очень проста – Соединённые Штаты ведут войну против России, большинство американцев об этом не знают. И если так будет продолжаться, я очень боюсь, что ситуация выйдет из-под контроля, погибнет много людей и Соединённые Штаты будут уничтожены», – заключил Карлсон.

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