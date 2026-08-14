Белорусский калий в нагрузку: Лукашенко откроет коридор для украинского зерна в прибалтийские порты – беглый змагар

Елена Острякова.  
14.08.2026 16:20
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, США, Торговля, Транспорт, Украина


Латвийские и латышские порты вернутся к перевалке белорусских калийных солей, когда через них пойдет украинское зерно, экспорт которого стал невозможен через черноморские порты.

Об этом беглый белорусский политолог Игорь Тышкевич заявил в интервью разыскиваемому в РФ за призывы убивать российских журналистов киевскому политологу Юрию Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Латвийские и латышские порты вернутся к перевалке белорусских калийных солей, когда через них пойдет...

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«С одной стороны, есть интерес Украины в таком транзите, с другой, есть интерес сверхтоксичного Лукашенко разблокировать такой транзит. Потому что это деньги ему и уменьшение зависимости от России.

И еще одна очень важная вещь. В этом есть интерес США, которые интересуются закупкой белорусских калийных удобрений. А сырье можно покупать, когда ты можешь его вывезти», – сказал Тышкевич.

Он напомнил, что США сняли санкции с белорусского калия еще весной, и Госдеп направлял письма в Литву и Латвию с настойчивой просьбой разрешить его вывоз.

«Литовская республика рано или поздно транзит откроет, но надо придумать хорошую политическую историю. Основная тема не калий, а украинское зерно. А белорусская калийка является вынужденным гешефтом для Лукашенко, чтобы помочь Украине.

Это хорошая политическая мина. И я не исключаю, что США будут продавливать этот коридор», – сказал Тышкевич.

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English version :: Читать на английском Белорусский калий в нагрузку: Лукашенко откроет коридор для украинского зерна в прибалтийские порты – беглый змагар

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