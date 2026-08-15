Белорусская «Фарион с бородой» сбежала в Литву и продолжает «мовный террор»

Был в конце десятых – начале двадцатых в белорусской политике такой персонаж – Игорь Случак. Персонаж неприятный, что-то вроде белорусской версии Ирины Фарион, но мужского пола и с юридическим образованием.

Благодаря этому образованию он объявил себя «правозащитником» и в режиме бешенного принтера начал строчить обращения во все возможные инстанции. Вот, только защищал он не права отдельных граждан, а белорусскую мову, которая, по его мнению, исчезала за ненадобностью в русскоязычном обществе. Сами граждане от его обращений только страдали.

В те времена Белоруссия переживала очередной период охлаждения в отношениях с Россией, и Случак не только чувствовал себя в безопасности, но и пользовался поддержкой части элит и медиа. Государство тогда проводило политику «мягкой белорусизации», и Случак, наряду с депутатами парламента Еленой Анисим и Анной Канопацкой были ее таранами.

Это был его звездный час. Вокруг Случака образовалась сетка сторонников – «мовных инспекторов», он разработал методичку с десятками образцов обращений во все инстанции, и вся эта команда тысячами слала обращения, куда только можно. Часто побеждала – русский язык убирался из топонимики, объявлений и талонов на проезд в общественном транспорте, рекламы и многих других сфер жизни.

Многие от его деятельности пострадали – заплатили штрафы за то, что ответили на русском, за «оскорбление государственного языка». Некоторые даже были уволены с работы. Эмпатии никакой. Даже административный штраф онкобольному школьнику и возмущение его матери не разбудили его совесть.

После событий 2020 года некоторое время «мовный инспектор» еще оставался в комфорте, продолжал свою деятельность и даже пользовался поддержкой кое-кого из медиа. Но тучи постепенно сгущались. Наконец, в 2023 он неожиданно «эвакуировался» в Литву, а в начале 2025 стало известно о возбужденном против него уголовном деле по экстремистской статье.

Казалось бы, на этом в истории с «мовным инспектором» можно ставить точку? Увы, нет. Случак сбежал и скрывается от правосудия, но при этом продолжает свое дело.

Только вчера он выложил в соцсети два полученных ответа о наложение взысканий на должностных лиц за «нарушение законодательства о языках». Нарушение заключалось в том, что на письмо, написанное на белорусском, ему ответили на родном и более понятном русском. За это прокуратура Гродно вынесла предупреждение ректору местного аграрного университета, а исполняющий обязанности начальника Ляховичского РОВД материально наказал своего подчиненного (и, если верить самому Случаку, предшественника).

Но и это еще не дно. В марте сбежавший в Литву змагар даже удостоился благодарности. Директор автопарка города Быхов не только поблагодарил его за «активную гражданскую позицию и стремление к сохранению белорусского языка и культуры», но и пообещал со временем перевести на мову местные проездные (разовые билеты на мову там уже перевели).

На дворе 2026 год. Змагары, взращенные, в том числе, «мягкой белорусизацией» и поддержкой националистов типа Случака, отрезвились свое в 2020 году на площадях и были загнаны под плинтус. Давно сбежал сам Случак. Но даже сбежав, он продолжает мутить воду, разжигать рознь на языковой почве и просто мелко гадить недостаточно белорусизированным согражданам.

Почему это продолжается? Говорят про законодательство, про то, что чиновник должен следовать заданной инструкции, иначе у него самого будут проблемы. Отчасти, это так, хотя и с оговорками. Например, даже в существующем законе «Об обращениях граждан», заявитель обязан указать данные о своем месте жительства. А где живет Случак? В Вильнюсе. Его деревенский дом давно превратился в заброшку и активно растаскивается односельчанами. Чем это не основание для того, чтобы отказать в рассмотрении? И Случак – не единственный такой змагар. Я сам побывал за решеткой после доноса другого такого же.

Новый скандал вызвал раздражение даже у лояльных госпропагандистов. Может, это повод начать менять само законодательство?