ТЦК устроило пыточные гестапо для венгров Закарпатья

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В городе Берегово в Закарпатье (где преимущественно проживают венгры), в армию забирают даже тех людей, которые имеют законную бронь.

Об этом в эфире каналу «Апостроф ТВ» заявил уполномоченный по правам человека ВР Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обнаружили в отдельном РТЦК, в районном ТЦК СП Берегово систему. По нашей информации, ориентировочно 130 человек, которые имели законное право на отсрочку, то есть они имели оформленную отсрочку, которая светилась в «Резерв+», были оформлены все документы- у них эту отсрочку забрали, мобилизовали, части предложили дать взятку», – сказал омбудсмен.

Он говорит, что часть схваченных выпустили (по всей видимости, дали взятку), а приехавший представитель офиса омбудсмена обнаружил в ТЦК «11 задержанных, имеющих оформленную отсрочку».