ТЦК устроило пыточные гестапо для венгров Закарпатья
В городе Берегово в Закарпатье (где преимущественно проживают венгры), в армию забирают даже тех людей, которые имеют законную бронь.
Об этом в эфире каналу «Апостроф ТВ» заявил уполномоченный по правам человека ВР Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы обнаружили в отдельном РТЦК, в районном ТЦК СП Берегово систему. По нашей информации, ориентировочно 130 человек, которые имели законное право на отсрочку, то есть они имели оформленную отсрочку, которая светилась в «Резерв+», были оформлены все документы- у них эту отсрочку забрали, мобилизовали, части предложили дать взятку», – сказал омбудсмен.
Он говорит, что часть схваченных выпустили (по всей видимости, дали взятку), а приехавший представитель офиса омбудсмена обнаружил в ТЦК «11 задержанных, имеющих оформленную отсрочку».
«Условия пребывания – максимальная антисанитария, запущенное состояние, санузлы на улице. Параллельно после этого выходит опровержение. Показали отремонтированный туалет, только оказалось, что он был постоянно закрыт. То есть его отремонтировали, наверное, для себя, возможно, для руководства и закрыли», – сообщил Лубинец.
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