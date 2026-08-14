В Москве растерялись и не понимают хуцпу Зеленского – Шпир
В элитах России и Украины произошел «культурный разлом» после того, как в Киев на смену партактиву и красным директорам пришли новые персонажи.
Об этом экс-замминистра цифрового развития и связи Херсонской области РФ Михаил Шпир заявил в ходе подкаста «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Выехали эти ребята на сверхнаглости, хуцпе. Российские элиты, по-моему, просто не могут поверить, что противник ведет себя настолько нагло и недоговороспособен. Но они просто так привыкли действовать и побеждать.
А российские элиты помнят еще УССРовский правящий класс. В принципе, адекватные были люди. Строили с ними города, ракеты. Они не могут понять, что произошло», – сказал Шпир.
Он считает, что Россия должна применить к киевскому режиму «систему жесткого наказания», а в новых регионах не опираться на местных.
«Когда эти ребята будут понимать необратимость наказания. Когда с ними не будут вести длинные переговоры, минский процесс, в Стамбуле встречаться. Когда они будут понимать, что завтра – все, тогда… Нужно просто более жесткую позицию занимать», – сказал Шпир.
English version :: Читать на английском В Москве растерялись и не понимают хуцпу Зеленского – Шпир