Лукашенко зовет в гости «бедолаг-украинцев», но не Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал комментировать дипломатические намеки из Киева о стремлении встретиться с ним украинского узурпатора Владимира Зеленского.

Зато батька еще раз подтвердил, что для рядовых украинцев белорусская граница открыта. Об этом он заявил на международном фестивале «Зов Полесья», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«К нам пусть приходят все. Мы для этого открыты. Идет война. Нас обвиняют в агрессии. И, в то же время, «агрессор» приказал открыть границу для соседей-бедолаг украинцев, которые к нам ходят собирать ягоды и грибы, что там еще у нас растет на болотах в лесу… У этих людей все перемешано в крови. Там наши люди живут. Мы открыли для них и в войну границу, приходите», – сказал Лукашенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в последнее вряме бандеровцы прощупывают почву для встречи с Лукашенко – он понадобился в условиях блокады Одессы для организации транзита в порты Прибалтики и вывоза зерна оттуда.

Правда, в Киеве политологи очень переживали, согласится ли Лукашенко встречаться с Зеленским после всего того хамства, который позволил себе украинский узурпатор, а также шутовского визита в Киев Светланы Тихановской, которую представили как президентку.

Но даже если Банковая и сможет зализать Батьке свои же укусы, она все равно рискует столкнуться с недовольством своих свидомых националистов.