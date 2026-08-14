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Все здравомыслящие люди понимают, что от украинской экономики, инфраструктуры и энергетики скоро ничего не останется, если срочно не заключить мир.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Умные здравомыслящие люди говорят о том, что на Украине скоро ничего не останется. То энергетику выносили, теперь и паровозов нет, и железной дороги нет, и порты закрыли, и дома рушатся, и так далее. И это будет продолжаться по нарастающей. Я не знаю, в арифметической или в геометрической прогрессии, но 100%. Я больше думаю, что все-таки геометрия здесь будет отрицательная для нашей страны», – сказал Гольдарб.