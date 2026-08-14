«От Украины скоро ничего не останется. Большинство захотело мира» – Гольдарб

Вадим Москаленко.  
14.08.2026 21:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 502
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Социология, Спецоперация, Украина


Все здравомыслящие люди понимают, что от украинской экономики, инфраструктуры и энергетики скоро ничего не останется, если срочно не заключить мир.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все здравомыслящие люди понимают, что от украинской экономики, инфраструктуры и энергетики скоро ничего не...

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«Умные здравомыслящие люди говорят о том, что на Украине скоро ничего не останется. То энергетику выносили, теперь и паровозов нет, и железной дороги нет, и порты закрыли, и дома рушатся, и так далее.

И это будет продолжаться по нарастающей. Я не знаю, в арифметической или в геометрической прогрессии, но 100%. Я больше думаю, что все-таки геометрия здесь будет отрицательная для нашей страны», – сказал Гольдарб.

«Нормальные люди понимают, что к этому все подошло. И нормальные люди точно так же хотят мира. Все это вранье насчет того, что в украинском обществе существует уверенность, что Донбасс и Крым нужно вернуть.

Да не нужно это украинскому обществу. Украинское общество сейчас другим живет. Поэтому это все вранье и специальные подтасовки так называемых соцопросов, чтобы власть прикрывалась этими фразами и пыталась продолжать войну.

Но запрос на мир на Украине, на мой взгляд, все больше и больше. И даже подконтрольные Зеленскому соцники, они все равно выбрасывают информацию, которая говорит о том, что большая половина украинцев хочет мира. Это что касается Украины», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «От Украины скоро ничего не останется. Большинство захотело мира» – Гольдарб

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