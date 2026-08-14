Астана наращивает сотрудничество сразу и одновременно с США, Англией и Евросоюзом, балансируя между ними и проводя уже в отношении них многовекторную политику. При этом заискивание перед Киевом и русофобия внутри РК только усиливаются.

Так, уже на завершающей стадии находится процедура технико-экономического обоснования самого крупного в мире проекта по добыче вольфрама на месторождении «Северный Катпар» в Карагандинской области с оценкой в 1,4 млн тонн, который будет осуществляться американской компанией сыновей Трампа Cove Kaz Capital Group. Помимо того, что 70% активов принадлежит янки, еще и три корпорации с западным участием будут привлечены к разработке залежей, среди которых и британская ERM.

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То есть всё казахстанское участие в 30% без технологического и организационного присутствия с отсутствием этапов переработки, так как предполагается лишь вывоз руды или слабопереработанного концентрата, чисто номинальное и для проформы.

Англичане также не отстают, так как захватив в монопольное владение месторождения ванадия и рения они также откусывают свой кусок пирога в деле добычи вольфрама, но уже на месторождении Аксоран в Северо-Казахстанской области. Британская компания Resources Enterprise Limited через контору прокладку в лице ТОО «Есiл-Mining» планируют 13 лет добывать на руднике руду со всеми экологическими последствиями для региона и без каких-либо этапов переработки.

По сути, сейчас все стратегические запасы вольфрама в 2,4 млн тонн, необходимого именно для ВПК, оказались захвачены Западом – и происходит именно их хищническое разграбление без соблюдения экологических норм и передачи технологий переработки, так как руда будет вывозиться в метрополии и там уже переплавляться и использоваться в тяжелой индустрии.

На этом фоне Касым-Жомарт-Токаев дал утвердительный ответ на запрос Белого дома о своём участии в заседании G20 в Майами в этом году, где у него должна снова состояться двусторонняя встреча с Дональдом Трампом. Этими переговорами, как и участием в «Совете мира», происходит окончательное закрепление Казахстана в колесницу США, что безусловно повлияет и на весь регион.

При этом в Астане заигрывают и с Брюсселем, о чём свидетельвует телефонный звонок главы МИДа РК Ермека Кошербаева верховному представителю Кае Каласс, во время которого он заверил в приверженности Астаны прежним договорённостям с ЕС во время недавнего визита туда президента РК.

То есть казахстанская дипломатия уже сидит на трёх стульях и на Западе, стремясь соблюсти баланс сил и влияния между США, ЕС и Англией. При этом министр пожаловался на угрозы для объектов КТК, снова не назвав Киев, стоявший за атаками.

Такую трусость МИДа иронично подметил бывший дипломат Казбек Бейсебаев, указав на то, что атаки прекратились только после вмешательства Вашингтона:

«Оказывается, лично вице-президент США Вэнс потребовал от Зеленского не атаковать инфраструктуру КТК и танкеры с нашей нефтью. После этого атаки прекратились. Ну что ж… Рахмет. А то наши даже не осмеливались называть страну, стоящую за этими атаками и грозились куда-то в пустоту».

При этом эксперт в области нефти Олжас Байдельдинов назвал ущерб от таких нападений БПЛА ВСУ более чем в 3,5 миллиарда долларов за 7 месяцев только в результате падения добычи газоконденсата. Но и эта сумма лишь верхушка айсберга с учётом снижения уровня переработки нефти и газа и невозможности её транспортировки.

Но и это еще не всё, так как ВСУ, выбивая Орский НПЗ, а также предприятия в Омске и Башкирии, которые как раз работали, в том числе, и на обслуживание потребностей Казахстана и Средней Азии, – создают условия для серьезного энергетического кризиса из-за дефицита сжиженного газа и ГСМ. Но МИД РК молчит, как и казахстанские СМИ, а в социальных сетях лишь восторженные возгласы нациков.

Интересно, что и в этой ситуации Астану выручают Москва и Пекин, так как РК перенаправила свою нефть по трубопроводам в Россию и Китай.

В качестве «благодарности» 13 августа в Казахстане запустили Starlink, который устанавливает контроль над коммуникационными системами ключевой нефтедобывающей промышленности.

Более того, американская инфраструктура в этом смысле создаётся в РК на будущее в качестве плацдарма для продвижения и в другие бывшие советские среднеазиатские республики с целью установления своего цифрового доминирования в регионе.

И как вишенка на торте — в Алма-Ате полностью демонтируют все таблички указателей улиц на русском языке. Это уже последний шаг в дерусификации топонимики после массовых переименований. Теперь остался лишь переход на латиницу.