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Украинскому командованию уже не удаётся скрывать, что подразделения ВСУ превращаются в откровенные банды, практикующие коррупцию, телесные наказания и убийства.

Об этом на своём канале заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ВСУ существуют неуставные отношения. «Скала», 425-й, 225-й штурмовые полки – это уже из ряда вон, это уже криминализация армии, превращение воинского подразделения в такую откровенную банду с уголовными порядками, телесными наказаниями, заградотрядами. Естественно, это получило широчайший резонанс. Но и в других частях ВСУ существуют и телесные наказания, и дерево правды, когда там привязывают к дереву скотчем и лупят палкой», – сказал Золотарев.