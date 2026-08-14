Украинские телефонные мошенники выманили у европейцев больше денег, чем Россия потратила на СВО

Елена Острякова.  
14.08.2026 17:29
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Беспредел, Дзен, ЕС, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Покушение, совершенное на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, было совершено потому, что опекаемые им телефонные мошенники переключились с российских граждан на европейских.

Об этом  политолог и разработчик дронов, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» и советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев заявил в ходе подкаста «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНвигатора».

Покушение, совершенное на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, было совершено потому, что опекаемые им телефонные...

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«А потом он переключился на Европу. Как раз наши бабушки к этому моменту стали пуганными. Поток иссяк. Доиться стало все хуже и хуже с каждым годом. Худо-бедно наша система начала на это реагировать. И не только официальная система, но и неофициальная.

И он переключился на Европу. На британских, французских, датских бабушек. А там не пуганных идиотов с деньгами – просто развели малину. У них сразу бизнес попер», – сказал Чадаев.

Он считает, что Западу, который натравил Украину на Россию, приходится платить дважды.

«В некоторой оптике это священная война Запада против России, а в другой оптике – способ выдаивания денег из Запада. В общей сложности Украина уже на полтриллиона раздела коалицию друзей. Это сильно больше того, сколько Россия потратила на войну», – сказал Чадаев.

 

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English version :: Читать на английском Украинские телефонные мошенники выманили у европейцев больше денег, чем Россия потратила на СВО

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