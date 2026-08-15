Политолог: Прекратите упоминать переговоры с бандеровцами. Это воспринимается как слабость России!

Елена Острякова.  
15.08.2026 14:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 456
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Киевский режим надеется обмануть и Запад, и Россию при заключении мирного соглашения.

Об этом работавший много лет на Украине, а затем переехавший в Россию политолог Семен Уралов заявил в ходе подкаста «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим надеется обмануть и Запад, и Россию при заключении мирного соглашения. Об этом...

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«Одно не противоречит другому. Для Запада это истребление племен. А конкретная клика получает свои барыши. Если все согласятся с существованием этой клики, то на Запад они продадут второй акт войны. Им же важно ослабление России. А на восток они продадут, что «это мир», – сказал Уралов.

Он считает, что России придется брать под контроль всею территорию пост-Украины и не рассчитывать на мирные соглашения.

«Никаких иллюзий о том, что можно договориться с любой украинской правящей элитой, быть не должно. Это наивно, это еще одни Минские соглашения. Нельзя даже посылать сигналы об этом в медиа-контур. Они воспринимают это как слабость, а не как уступку и компромисс», – сказал Уралов.

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English version :: Читать на английском Политолог: Прекратите упоминать переговоры с бандеровцами. Это воспринимается как слабость России!

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