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Киевский режим надеется обмануть и Запад, и Россию при заключении мирного соглашения.

Об этом работавший много лет на Украине, а затем переехавший в Россию политолог Семен Уралов заявил в ходе подкаста «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно не противоречит другому. Для Запада это истребление племен. А конкретная клика получает свои барыши. Если все согласятся с существованием этой клики, то на Запад они продадут второй акт войны. Им же важно ослабление России. А на восток они продадут, что «это мир», – сказал Уралов.

Он считает, что России придется брать под контроль всею территорию пост-Украины и не рассчитывать на мирные соглашения.