Политолог: Прекратите упоминать переговоры с бандеровцами. Это воспринимается как слабость России!
Киевский режим надеется обмануть и Запад, и Россию при заключении мирного соглашения.
Об этом работавший много лет на Украине, а затем переехавший в Россию политолог Семен Уралов заявил в ходе подкаста «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Одно не противоречит другому. Для Запада это истребление племен. А конкретная клика получает свои барыши. Если все согласятся с существованием этой клики, то на Запад они продадут второй акт войны. Им же важно ослабление России. А на восток они продадут, что «это мир», – сказал Уралов.
Он считает, что России придется брать под контроль всею территорию пост-Украины и не рассчитывать на мирные соглашения.
«Никаких иллюзий о том, что можно договориться с любой украинской правящей элитой, быть не должно. Это наивно, это еще одни Минские соглашения. Нельзя даже посылать сигналы об этом в медиа-контур. Они воспринимают это как слабость, а не как уступку и компромисс», – сказал Уралов.
English version :: Читать на английском Политолог: Прекратите упоминать переговоры с бандеровцами. Это воспринимается как слабость России!