За вывод денег из страны в разгар войны надо сразу ставить к стенке – Сатановский

Максим Столяров.  
14.08.2026 12:55
  (Мск) , Москва
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Россия, Сюжет дня, Финансы


Ни один из чиновников, допустивших вывод миллиардов бюджетных средств в недружественные страны, не понёс наказания.

Об этом в эфире видеоблога «Метаметрика» заявил эксперт-востоковед Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни один из чиновников, допустивших вывод миллиардов бюджетных средств в недружественные страны, не понёс...

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«Выводимые деньги за рубеж и превращаемые то ли в актив Америки, Британии… Кто там воспользовался нашими трёмястами миллиардами долларов, которые утонули, спасибо Центробанку и Минфину, на Западе? Ну или теми, которые нам не отдадут в других местах.

Там больше сотни [миллиардов] сидело в Эмиратах. Что сейчас, Эмираты досрочно расторгнут договора и вернут вложенные в их проекты деньги, что ли? У них сейчас тонет их собственный рынок после ударов Ирана», – сказал Сатановский.

«Так что за вывод денег из страны, тем более в разгар войны, к стенке надо ставить сразу. Брошка на тебе или не брошка, но брошку можно и снять, чтобы не портить хорошую вещь.

У нас что-нибудь по этому поводу предпринято? Нет! А тогда можно узнать, а кому подчиняются люди, которые контролируют все в России: деньги, активы, сырье?

И это видят все, кто рядом, соседи. В Закавказье, в Средней Азии, в Казахстане, и во всех остальных местах. Мы же сами теряем империю», – добавил выступающий.

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English version :: Читать на английском За вывод денег из страны в разгар войны надо сразу ставить к стенке – Сатановский

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