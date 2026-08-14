Киевский эксперт: Один хороший ядерный удар заставит Запад позабыть об Украине

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Реальная угроза ядерной эскалации приведет к компромиссу между Россией и Западом за счет Украины.

Об этом в эфире «Новости live» заявил киевский финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий заметил, что на Украине звучат заявления (в частности экс-главы МИД Дмитрия Кулебы), что даже ядерный удар по Украине станет ее победой в итоге.

Эксперт считает, что это «просто ужасное утверждение» на самом деле, поскольку демонстрирует непонимание последствий применения ядерного оружия, во-первых, для поколений.

Не менее обеспокоен он и тем, что в таком случае Запад перестанет считаться с интересами Украины и пойдет на договоренности с Россией.

«От Кулебы это слышать просто ужасно, потому что это фактически демонстрирует невежество в области истории дипломатии мировой. И он, как дипломат, должен понимать, что применение ядерного оружия может фактически обновить или нивелировать нашу геополитическую субъектность», – боится укро-эксперт.

По его словам, ядерная эскалация в любом формате сразу приведет к очень острому кризису, который будет решен за счет жестких компромиссов без участия Украины, поскольку речь будет идти о мировой безопасности.