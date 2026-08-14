Глава МИД РФ Сергей Лавров предпочёл избежать критики в адрес сербского президента Александра Вучича, который накануне с почестями принял в Белграде главаря нацистского режима Зеленского.

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«Президенту Сербии Вучичу непросто. Он очень опытный политик. И он привержен курсу на евроинтеграцию.

На данном этапе Евросоюз над ним издевается, просто его шантажирует. Они говорят: да, Сербия давно уже стоит в очереди, но мы будем ускорять переговоры, когда выполните два основных требования. Первое – признайте независимость Косово. И второе – присоединяйтесь ко всем действиям и решениям ЕС в отношении России.

Он мужественно выдерживает это давление уже не один год. Мы Сербии продаем газ по очень выгодным ценам и никогда ничего не требуем от Сербии, кроме того, что будет неприемлемо, если наши сербские братья будут участвовать в вооружении киевского режима. Президент Вучич принял специальное решение, запрещающее подобные акции.

Согласие на назойливые просьбы Владимира Александровича Зеленского быть принятым отразило, наверное, намерение Александра Вучича немного ослабить давление Евросоюза. Давление это беспардонное, хамское. Они действуют так, как будто у них уже «четвертый рейх», – сказал Лавров.