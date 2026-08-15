Загадка года: Зеленский ударами по Новороссийску умудрился нагадить США, Казахстану и даже Румынии

Максим Столяров.  
15.08.2026 14:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2189
 
Война, Казахстан, Россия, Румыния, США, Украина


Атакуя инфраструктуру и танкеры Каспийского трубопроводного консорциума, Киев бил по нефти, из которой, в том числе, делают бензин для Украины.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атакуя инфраструктуру и танкеры Каспийского трубопроводного консорциума, Киев бил по нефти, из которой, в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Зеленский постоянно бомбит именно Каспийский трубопроводный консорциум. Почему – загадка.

Мало того, что оно принадлежит американцам и никакой прибыли в российский бюджет не даёт. Нефть оттуда, в первую очередь, поступает прямиком в Румынию. Там стоит два НПЗ и оттуда переработанный бензин идёт на Украину.

То есть, Украина бомбит трубу, которая даёт нефть румынам, которые из этой нефти делают бензин для Украины. Кроме того, после продажи это – прямо американская нефть, не казахская.

Это загадка – как можно бомбить нефтяную инфраструктуру ближайшего союзника, который даёт нефть другому союзнику Румынии?

У Румынии граница с Украиной, и оттуда идут огромные потоки товаров. Румынии достаточно перекрыть границу, и Украина без половины импорта останется.

Ещё и вдобавок ко всему перекрыть бензин для себя самого?!

Почему так поступал Зеленский – для меня загадка, это настолько сюр, это настолько нелогичное военное поведение. Причём, это длилось долгими месяцами», – рассуждал эксперт.

«Были звонки из Госдепа Зеленскому – «прекратите!». Он игнорировал эти звонки. И вот, наконец, звонит ему лично Джей Ди Вэнс и говорит: «Так, прекращай!»

…Какая-то была выгода у Зеленского от бомбёжки этого казахского трубопровода» – гадает Ширяев.

Напомним, ранее обозреватель Айнур Курманов выдвинул версию, что за атаками на КТК стоит Лондон, который руками ВСУ решает ряд задач, в том числе, давление на Дональда Трампа.

Читайте также: Обслуга Зеленского: «Мы обменяли отказ от ударов по казахским танкерам на ракеты» 

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Загадка года: Зеленский ударами по Новороссийску умудрился нагадить США, Казахстану и даже Румынии

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора