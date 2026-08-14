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В США полно необходимых для Украины ракет для ПВО, но Дональд Трамп делает вид, что с ними проблема, чтобы сделать киевский режим более покладистым.

Об этом в беседе с журналисткой Анной Валевской заявил экс-спикер генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет в Соединенных Штатах дефицита противобаллистических ракет РАС-3. Информация от осинтеров западных свидетельствует о том, что склады американские переполнены ракетами РАС-3. В частности, об этом говорят американские офицеры в отставке, которые болеют за то, чтобы помогать Украине. Это исключительно решение президента Трампа делать вид, что есть дефицит с ракетами. Кстати, Трамп сам опроверг на днях, что есть якобы дефицит», – утверждает Ковалев.

По его словам, Владимир Путин «включает свое секретное оружие» под названием «дух Анкориджа» и якобы предлагает Трампу повлиять на украинцев, чтобы они отказались от ударов вглубь России, а взамен Москва не будет наносить удары по украинским городам, чтобы к осени выйти на переговоры.