Реформа от Федорова: «Выбери добровольно бус для бусификации»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Протестующие в поддержку отставленного министра обороны Украины майданщики побоялись поднять реальные для страны проблемы.

Об этом в эфире своего видеоблога завил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Протестующие на картонном майдане на своих картонках не написали ни слова о том, что в Украине, по сути, построен уже концлагерь и диктатура. Никто об этом не сказал. Все там только выступили за то, чтобы Федорова вернуть в должность. Хотя можно подумать при Федоре что-то существенно изменилось бы в украинских войсках. Он был полгода министром. Бусификация как была, так и продолжается по сей день», – сказал журналист.

По его словам, Федоров абсолютно не понимает, как реформировать армию, поскольку «тупо ни во что не врубается».