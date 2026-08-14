Реформа от Федорова: «Выбери добровольно бус для бусификации»
Протестующие в поддержку отставленного министра обороны Украины майданщики побоялись поднять реальные для страны проблемы.
Об этом в эфире своего видеоблога завил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Протестующие на картонном майдане на своих картонках не написали ни слова о том, что в Украине, по сути, построен уже концлагерь и диктатура. Никто об этом не сказал. Все там только выступили за то, чтобы Федорова вернуть в должность. Хотя можно подумать при Федоре что-то существенно изменилось бы в украинских войсках.
Он был полгода министром. Бусификация как была, так и продолжается по сей день», – сказал журналист.
По его словам, Федоров абсолютно не понимает, как реформировать армию, поскольку «тупо ни во что не врубается».
«Все, что он может, это максимум отдавать предпочтение каким-то знакомым своим производителям дронов. Вот и все. И оцифровывать мобилизацию.
В комментариях у меня шутили, когда Федорова назначили: «Что такое цифровизация? Это значит, что вы сами можете через мобильное приложение выбрать бус для бусификации». Вот что такое при Федоре перемены в армии», – заявил Гнап
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