«Скоро точно развернут группировку»: Украину напугали ежемесячные запуски спутников «Рассвет»

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Россия движется к полноценному развертыванию в космосе своей спутниковой группировки связи «Рассвет».

Об этом в эфире канала «Киев 24» заявил Владимир Степанец, украинский IT-специалист, эксперт по сетевым технологиям и спутниковой связи Владимир Степанец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт утверждает, что в российских спутниках присутствуют китайские компоненты.

«С другой стороны, будет ли для нас критически важно происхождение этих компонентов, когда они заработают? Специалисты, которые этим занимаются именно в [российикой аэрокосмической компании] «Бюро 1440» развитием

сети «Рассвет» – это специалисты с компетенциями, которые умеют использовать разные компоненты. Поэтому технологическое понимание, инженерный ресурс, собственные ракеты, транспортировка на орбиту, возможность расширять эту группировку спутников у противника точно есть», – сказал укро-аналитик.

По его словам, «для использования на поле боя нужно условно две-три сотни спутников».