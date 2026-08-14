«Скоро точно развернут группировку»: Украину напугали ежемесячные запуски спутников «Рассвет»

Игорь Шкапа.  
14.08.2026 17:15
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Космос, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия движется к полноценному развертыванию в космосе своей спутниковой группировки связи «Рассвет».

Об этом в эфире канала «Киев 24» заявил Владимир Степанец, украинский IT-специалист, эксперт по сетевым технологиям и спутниковой связи Владимир Степанец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия движется к полноценному развертыванию в космосе своей спутниковой группировки связи «Рассвет». Об этом...

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Эксперт утверждает, что в российских спутниках присутствуют китайские компоненты.

«С другой стороны, будет ли для нас критически важно происхождение этих компонентов, когда они заработают? Специалисты, которые этим занимаются именно в [российикой аэрокосмической компании] «Бюро 1440» развитием
сети «Рассвет» – это специалисты с компетенциями, которые умеют использовать разные компоненты.

Поэтому технологическое понимание, инженерный ресурс, собственные ракеты, транспортировка на орбиту, возможность расширять эту группировку спутников у противника точно есть», – сказал укро-аналитик.

По его словам, «для использования на поле боя нужно условно две-три сотни спутников».

«С теми темпами, которые идут сейчас, это где-то еще 16 запусков таких пачек по 16 спутников за раз. Если сейчас начнутся запуски ежемесячно, то, конечно же, противник может развернуть.

Но даже если произойдет хотя бы восемь запусков по плану и произойдет хотя бы наполовину развертывание самой сети, такие возможности будут еще не такими хорошими, но они будут. И с этим тоже следует считаться», – предупредил Степанец.

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