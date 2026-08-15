Премьер Албании: «Косово – это не сербская территория»

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Новый виток обострения вокруг Косово, где режим сепаратистов инициировал снос сербской недвижимости на берегу озера Газиводе, сославшись на заботу об экологии.

В ответ власти Сербии объявили о планах поменять русло реки Ибар, питающей озеро. На защиту сепаратистов бросилась Албания, заявившая, что река является трансграничной территорией, а не внутренней водной артерией Сербии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Планы сербов вызвали большое негодование в Приштине и Тиране, поскольку изменение русла реки Ибар может вызвать обмеление озера Газиводе, на котором основана энергосистема севера отторгнутого албанскими сепаратистами южного сербского края. Представители Албании даже обратились с жалобой по этому поводу в административную столицу ЕС – Брюссель.

«Брюссель не реагирует на снос сербских домов и выселение людей, но вмешиваются в нашу ситуацию из-за заявления о создании рабочей группы экспертов и инженеров, которая должна будет определить, как изменение русла реки Ибар будет для нас наиболее выгодным», – посетовал сербский президент Александр Вучич.

В ответ премьер Албании Эдди Рама заявил, что Сербия не в праве предпринимать действия, способные повлиять на экологию и энергетическую безопасность «соседнего государства».