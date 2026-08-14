«От Трампа везут в Киев предложение с очень неприятными для Украины вещами» – майданщик-спецслужбист Кулик

Игорь Шкапа.  
14.08.2026 21:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Вскоре между Россией и Украиной возобновится переговорный процесс.

Об этом в беседе с журналисткой Анной Валевской заявил киевский политолог-майданщик Виталий Кулик, которого связывают с украинскими спецслужбами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вскоре между Россией и Украиной возобновится переговорный процесс. Об этом в беседе с журналисткой...

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«Есть опосредованная информация, что первый раунд уже состоится до сентября месяца. Будут первые консультации, затем в октябре состоятся значительные трехсторонние консультации. К выборам в Соединенных Штатах, к выборам в России – первые консультации уже состоятся и будут, возможно, даже какие-то сухие остатки.

Я меньше верю в воздушное перемирие. Я больше верю, скажем, в зерновое перемирие, восстановление зернового коридора и функционирование его, потому что поставки зерна на глобальные рынки – это проблема не только украинского аграрного сектора, но и российского. Русские сейчас заблокированы в Волгодоне и не имеют возможности экспорта значительного объема», – сказал Кулик.

В подтверждение своих слов о предстоящих переговорах он заметил, что «интенсифицировались все сопроводительные кейсы» – обмены и так далее. Притом добавил, что полной заморозки ждать не стоит.

«Напротив, я считаю, что переговоры на этот раз будут проходить на волне как раз эскалации и усиления ударов по украинской энергосистеме. Нам попытаются выбить энергетику, инфраструктуру, логистику, как говорится, почту, телеграф и все, до чего могут добраться, в том числе энергетический сектор, то есть как раз до возможных результативных переговоров с каким-то таким остатком», – полагает укро-эксперт.

По словам политолога, его американские источники утверждают, что представители США Джаред Кушнер и Стив Уиктоф привезут новый документ, который не будет «новой итерацией того же Анкоринджа» – и якобы учтет украинские позиции.

«Но что-то мне кажется, что там мы увидим очень неприятные для себя вещи», – заключил Кулик.

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English version :: Читать на английском «От Трампа везут в Киев предложение с очень неприятными для Украины вещами» – майданщик-спецслужбист Кулик

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