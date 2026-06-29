«Допрыгаетесь до ядерки, останутся только тени на стенах» – Живов ответил заукраинцам

Максим Столяров.  
29.06.2026 16:59
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 715
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Рано или поздно нервы российского руководства не выдержат, и Украина добьётся того, чего выпрашивает очень давно – ядерного удара.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтёр, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рано или поздно нервы российского руководства не выдержат, и Украина добьётся того, чего выпрашивает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас наши подписчики, судя по всему, сочувствующие Украине, угрожают, что до 27-го года будет лететь одним пуском 3500 дронов, вместо 800 сейчас. Вот такие угрозы поступают», – отметил ведущий Антон Пархоменко.

«Сочувствующим Украине подписчикам напомню, что рано или поздно в обратку полетит 50-килотонная ядерная бомба, и от сочувствующих Украине подписчиков останутся тени на стенах. Вот, что будет, если Украина будет наращивать степень эскалации.

Рано или поздно нервы у нашего руководства не выдержат. Достаточно тяжело сдерживать себя в вопросах, когда у тебя начинают атаковать элементы ядерной триады.

Сочувствующе Украине подписчики должны понимать, что у нас есть оборонная доктрина, связанная с безопасностью наших стратегических объектов. И поскольку они периодически её всё чаще нарушают, нападая на центры военно-космической связи, которые с СВО мало связаны, это больше про противостояние с западными державами, рано или поздно они допрыгаются до того, что в обратку полетит ракета со спец Б/Ч», – ответил эксперт.

«Кому будет лучше, если вместо Украины будет ядерное пепелище, я не знаю. Но если так продолжать, то этим может закончиться», – добавил Живов.

Читайте также: Кулеба с любовницей обсудили ядерный взрыв над Майданом.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Допрыгаетесь до ядерки, останутся только тени на стенах» – Живов ответил заукраинцам

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить