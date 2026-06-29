Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Рано или поздно нервы российского руководства не выдержат, и Украина добьётся того, чего выпрашивает очень давно – ядерного удара.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтёр, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас наши подписчики, судя по всему, сочувствующие Украине, угрожают, что до 27-го года будет лететь одним пуском 3500 дронов, вместо 800 сейчас. Вот такие угрозы поступают», – отметил ведущий Антон Пархоменко.

«Сочувствующим Украине подписчикам напомню, что рано или поздно в обратку полетит 50-килотонная ядерная бомба, и от сочувствующих Украине подписчиков останутся тени на стенах. Вот, что будет, если Украина будет наращивать степень эскалации. Рано или поздно нервы у нашего руководства не выдержат. Достаточно тяжело сдерживать себя в вопросах, когда у тебя начинают атаковать элементы ядерной триады. Сочувствующе Украине подписчики должны понимать, что у нас есть оборонная доктрина, связанная с безопасностью наших стратегических объектов. И поскольку они периодически её всё чаще нарушают, нападая на центры военно-космической связи, которые с СВО мало связаны, это больше про противостояние с западными державами, рано или поздно они допрыгаются до того, что в обратку полетит ракета со спец Б/Ч», – ответил эксперт.

«Кому будет лучше, если вместо Украины будет ядерное пепелище, я не знаю. Но если так продолжать, то этим может закончиться», – добавил Живов.

Читайте также: Кулеба с любовницей обсудили ядерный взрыв над Майданом.