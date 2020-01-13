«Какой же позор»: У Порошенко клеймят Зеленского за попытку торгов с США

13.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина изначально знала, что «Боинг» Международных авиалиний Украины потерпел крушение в Тегеране из-за ракетного обстрела, а не отказа оборудования. Об этом написало американское издание The Washington Post, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Передовица Washington Post однозначно утверждает «Украина знала, что рейс 752 был сбит, но старалась не противодействовать Ирану». И это мегаскандал, ребята. Потому что американские журналисты второй по влиятельности газеты мира утверждают: Зеленский все знал самого начала, но не решался поддержать версию США и других западных союзников. Ну какой же позор», – заявил политолог Тарас Березовец, обслуживающий интересы Петра Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявлял, что руководство Украины с первого же дня после катастрофы находилась под «беспрецедентным давлением» посольства США, требовавшим обвинить Иран в уничтожении самолета, хотя Киев изначально предлагал дождаться выводов специалистов, работавших в Тегеране.

В свою очередь, российские эксперты объясняли паузу, взятую Зеленским, попыткой торгов с США – украинский президент рассчитывал получить от американцев новые бонусы в обмен на участие в кампании против Ирана.