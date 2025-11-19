Кустурица: «Германию превращают в новый военный проект Запада против России»

Максим Столяров.  
19.11.2025 19:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 129
 
Вооруженные силы, Германия, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Западная русофобия – явление довольно прагматичное, уши которого растут с распределения мировых ресурсов.

Об этом всемирно известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица заявил в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русофобия – это, можно сказать, минералофобия. Потому что они хотят ваши минералы. Всё, что они хотят – чего у них нет. Есть мой друг Варуфакис, который написал, что Германия сейчас – это военный проект.

И когда я говорил с моими друзьями, которые там работают, они мне сказали – да. Там уже Volkswagen, BMW – всё что было их самое важное в мире, этого уже нет в той мере, как это было», – сказал серб.

«Сейчас это военный проект. Они готовы воевать с Россией. Но я не знаю, они уже воюют на Украине последние три года, эта война уже началась давно», – добавил Кустурица.

