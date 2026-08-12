Мы недооценили русских, впереди – освобождение Новороссии, – британский офицер
Россия близка к стратегическому перелому в СВО. Как только ВСУ будут вытеснены из Донбасса, может начаться кампания по освобождению Одессы.
Об этом в эфире видеоблога Willy OAM заявил коммодор Королевского военно-морского флота в отставке Стив Джерми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Джерми отметил, что Запад ошибается, делая свои прогнозы о состоянии России:
«Одна из проблем, с которой мы столкнулись в ходе войны на Украине, заключается в том, что политический нарратив был полон прогнозов: «русские не так уж хороши, они продвигаются всего на 2 км в день», но при этом «русские — наши главные враги, поэтому мы должны быть готовы к войне с ними к 2030 году».
То есть, и то, и другое не может быть правдой.
Ещё один распространённый аргумент, мол, «русские несут огромные потери». Но мы знаем, что они превосходят нас по количеству 155 мм снарядов, примерно в соотношении 10 к 4.
Получается, либо у украинцев снаряды с логарифмической шкалой, и каждый выпущенный ими снаряд наносит в 10 раз больше урона, либо что-то не так. Мне кажется, что на самом деле всё наоборот».
Джерми признаёт: причиной начала СВО стало расширение НАТО при полном игнорировании предостережений Москвы. Однако Кремль изначально не планировал длительные боевые действия:
«Усадить Украину за стол переговоров, а также дать понять НАТО и Западу, что, когда мы говорили о расширении, это была не пустая угроза».
Теперь же, полагает британец, если Киев не согласится с потерей Крыма и четырёх областей, Россия продолжит СВО:
«Они близки к тому, что я бы назвал стратегическим переломом. Им удалось очень успешно измотать живую силу и технику украинской армии, и теперь они могут решать, что делать дальше…
Существует минимальный конечный результат — это четыре восточные области и Крым. Но есть и максимальный результат — это Новороссия, то есть, следующие западные области, а также Одесса».
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