«Это уже народная нелюбовь»: дальнейшее ухудшение отношений с Польшей неизбежно – Бортник
Народная нелюбовь поляков к Украине и украинцам достигла таких масштабов, что следующему правительству этой страны придётся начать антиукраинскую политику.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Доверие к Зеленскому в Польше невысокое и продолжает падать. 75% поляков оценивают негативно президента Украины после этого скандала, спора исторического. Это по данным опроса ИБРИС.
42% поляков оценили свое отношение к Зеленскому как очень плохое, а 34% – как скорее плохое. При этом 15% относятся к президенту Украины скорее хорошо, ну и 2% – относятся очень хорошо.
Примечательно, что сторонники правящей партии гражданской платформы разбились 50 на 50, даже сторонники Туска. В то время как оппозиционеры из более правой партии и сторонники ультраправой партии практически поголовно оценивают Зеленского очень плохо или скорее плохо», – сказал Бортник.
«Эта социология делает любое следующее правительство Польши достаточно украинопессимистичным, это мягко так скажем. Никто, даже Туск на хороших отношениях с Украиной не сможет победить на следующих парламентских выборах в 2027 году в Польше.
И если эта картина сохранится, дальнейшее ухудшение украино-польских отношений без решительных действий президентов, без каких-то решительных переворотов межгосударственных отношений, дальнейшее ухудшение станет практически неизбежным», – добавил он.
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