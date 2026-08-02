«Это уже народная нелюбовь»: дальнейшее ухудшение отношений с Польшей неизбежно – Бортник

Вадим Москаленко.  
02.08.2026 19:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Народная нелюбовь поляков к Украине и украинцам достигла таких масштабов, что следующему правительству этой страны придётся начать антиукраинскую политику.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Доверие к Зеленскому в Польше невысокое и продолжает падать. 75% поляков оценивают негативно президента Украины после этого скандала, спора исторического. Это по данным опроса ИБРИС.

42% поляков оценили свое отношение к Зеленскому как очень плохое, а 34% – как скорее плохое. При этом 15% относятся к президенту Украины скорее хорошо, ну и 2% – относятся очень хорошо.

Примечательно, что сторонники правящей партии гражданской платформы разбились 50 на 50, даже сторонники Туска. В то время как оппозиционеры из более правой партии и сторонники ультраправой партии практически поголовно оценивают Зеленского очень плохо или скорее плохо», – сказал Бортник.

«Эта социология делает любое следующее правительство Польши достаточно украинопессимистичным, это мягко так скажем. Никто, даже Туск на хороших отношениях с Украиной не сможет победить на следующих парламентских выборах в 2027 году в Польше.

И если эта картина сохранится, дальнейшее ухудшение украино-польских отношений без решительных действий президентов, без каких-то решительных переворотов межгосударственных отношений, дальнейшее ухудшение станет практически неизбежным», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Это уже народная нелюбовь»: дальнейшее ухудшение отношений с Польшей неизбежно – Бортник

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