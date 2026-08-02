Европейцы заразились и тяжело болеют украинской тупостью – Кедми

Максим Столяров.  
02.08.2026 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Европейцы до сих пор не осознали, что вводимые ими антироссийские санкции, в первую очередь, разрушают экономику Евросоюза.

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью болгарскому каналу «Поглед.инфо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы до сих пор не осознали, что вводимые ими антироссийские санкции, в первую очередь,...

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«Невероятно глупость и тупость заразительны. Европейцы заразились этим от украинцев. А что они сделали в 21 пакете? Наложили санкции на китайские предприятия и банки, которые, по их мнению, работают с Россией.

Что сделал Китай? Не прошло 24 часов, он наложил ответные санкции на них, в зеркальном порядке.

Они не понимают, что они делают. Ведь в прошлом году произошло очень знаменательное событие: первый раз за всю историю экспорт промышленной продукции Китая превзошел импорт европейской промышленной продукции.

Автомобильная промышленность Германии в каком состоянии? А заводы в Германии в каком состоянии? Промышленное производство сокращается. Так кого же они бьют, как не себя?», – сказал Кедми.

«Промышленное производство потребляет энергию. Цена энергии выросла в три раза из-за того, что они наложили санкции на Россию, и не покупают энергоносители из России. И их промышленность стала нерентабельной.

Они себе не в ногу стреляют. Они себе в голову стреляют. Они могут придумать еще какие-то санкции: 25 пакет, 26 пакет. Но они уже не знают, что делать, потому что все возможности они использовали.

Пусть только добавят туда как можно больше китайских и индийских предприятий», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Европейцы заразились и тяжело болеют украинской тупостью – Кедми

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