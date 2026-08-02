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Европейцы до сих пор не осознали, что вводимые ими антироссийские санкции, в первую очередь, разрушают экономику Евросоюза.

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью болгарскому каналу «Поглед.инфо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Невероятно глупость и тупость заразительны. Европейцы заразились этим от украинцев. А что они сделали в 21 пакете? Наложили санкции на китайские предприятия и банки, которые, по их мнению, работают с Россией. Что сделал Китай? Не прошло 24 часов, он наложил ответные санкции на них, в зеркальном порядке. Они не понимают, что они делают. Ведь в прошлом году произошло очень знаменательное событие: первый раз за всю историю экспорт промышленной продукции Китая превзошел импорт европейской промышленной продукции. Автомобильная промышленность Германии в каком состоянии? А заводы в Германии в каком состоянии? Промышленное производство сокращается. Так кого же они бьют, как не себя?», – сказал Кедми.