В Астане под давлением ЕС и атак ВСУ на КТК ускорили процесс переориентации энергетических потоков в обход России. Это делается явно в ущерб себе в условиях снижения объёмов добычи и при захвате Брюсселем новых месторождений редкоземельных металлов и других минералов в РК.

На Западе рассматривают Казахстан в качестве «Новой Африки» и требуют от своей колониальной администрации повиновения и отправки добываемого сырья исключительно через Транскаспийский маршрут, который еще толком даже не оборудован. И делается это в спешном истеричном порядке, так как в декабре объём транспортировки нефти через Азербайджан будет сразу увеличен на 30%.

Первым об этом сообщило издание Reuters, имеющее свои источники в правительстве РК и в ведущих добывающих компаниях:

«Казахстан планирует увеличить декабрьские поставки через БТД примерно до 188 тысяч тонн. Это на 30 % больше, чем в ноябре. Из них 170 тысяч тонн придутся на «Тенгизшевройл», 18 тысяч — на Кашаган».

Правда сами же янки указывают на то, что «возможности маршрута ограничены мощностью казахстанского порта Актау и требованиями к качеству смеси».

При этом в РК еще и снизилась добыча нефти в первые дни декабря сразу на 6%, то есть до 1,9 млн баррелей в сутки как раз из-за того, что маршрут КТК после ударов морских дронов по терминалу в Новороссийске оказался перегружен. Оказывается, выход из строя только одного ВПУ сразу уменьшило объёмы отгрузки на 900 тысяч тонн в неделю.

То есть ущерб уже колоссальный и наращивание отгрузки нефти в сторону Баку ситуацию не спасёт. Добавьте к этому обмеление Каспия, необходимость углубления портов и строительства новых терминалов, закупку танкерного флота и станет понятным, что это больше жест отчаяния и демонстрация лояльности Лондону и Брюсселю, чем реальный выход из этой ситуации.

Ведь еще месяц назад на переговорах «КазМанайГаза» с азербайджанскими партнёрами речь шла лишь об увеличении поставок через Каспий до 2,2 млн тонн, тогда как через один Новороссийск по КТК только с января по ноябрь этого года было отгружено 65 миллионов тонн.

Плюс имелись и репутационные потери, так как ранее до ноября отгрузка через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан вообще приостанавливалась из-за того, что в азербайджанском сырье обнаружилось значительное превышение хлоридов, что било по качеству общей смеси. И нет никаких гарантий, что Баку снова не подставит своей грязной нефтью казахстанских и тех же американских производителей.

Интересно, что Chevron и ExxonMobil вовсе не собираются отказываться от трубопровода КТК, надеются на ускорение ремонта и даже настояли на введение в строй второго ВПУ, находившегося на плановом ремонте. Это еще раз наглядно показывает политическую составляющую в этом копошении и заинтересованность именно ЕС и Великобритании в резком перенаправлении казахстанской нефти.

В качестве закрепления процесса в Астане побывала на днях делегация из Брюсселя вместе с главой Европейского совета Антониу Коштой. Формально визит был приурочен к десятилетию подписания соглашения о расширенном партнёрстве, но главной темой было как раз развитие «Среднего коридора» с учётом заключения в скором времени мирного соглашения между Баку и Ереваном и открытия «Зангезурского коридора», что облегчает именно вывоз редкоземельных металлов.

Одновременно происходит дешёвый подкуп казахстанцев упрощением визового режима, что было проделано с Киевом в 2014-м, а в ответ Астана убрала с повестки Сената поправки о запрете пропаганды ЛГБТК+. Такие дипломатические жесты демонстрируют, что стороны пришли к общей сделке по ключевому вопросу – перенаправлению энергетических потоков и допуску европейских компаний к месторождениям критических минералов.