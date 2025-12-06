Киевский эксперт: Россия медленно, но добивается целей на фронте

Россия сможет добиться завершения целей СВО без проведения всеобщей мобилизации, а Украине придётся и дальше ужесточать меры.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этого пока избегают, поскольку обходятся с имеющимися ресурсами. Да, это не дает возможности масштабных прорывов в жуковском стиле. Но медленно все движется. То есть, цели добиваются, так или иначе.

Мы помним, как при мобилизации из России ломанулось полтора миллиона релокантов. В Кремле довольно пристально следят за общественным мнением, и то, что не получат должной общественной поддержки, стараются от этого избегать. Поэтому я не думаю, что пойдут на такую непопулярную меру», – сказал Золотарев.