Приезд на Аляску уже является победой Владимира Путина, сокрушается в колонке на страницах New York Times переехавшее в США транс-извращение, выступающая под именем «либеральной журналистки» «Маша Гессен».

«В тот момент, когда Путин входит в зал для переговоров, он получает всё, что хочет, а также возможность съязвить по поводу того, что Аляска исторически является русской землёй (считайте это предсказанием). Если встреча не приведёт к заключению соглашения, Путин ничего не потеряет. С другой стороны, Трамп потеряет лицо, если уйдёт с пустыми руками. Возможно, он будет вынужден согласиться на что-то, на что угодно», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп подтверждает на глазах у всей России то, о чём Путин говорил с самого начала: что конфликт на самом деле идёт между Россией и Соединёнными Штатами», – указывает автор.

Гессен критикует Трампа за отсутствие рычагов влияния на Россию – как и во времена администрации Байдена, угрозы санкций не работают, в Москве так и не случилось заговора олигархов против Путина.

«Они переехали в такие места, как Дубай, или вернулись в Москву. А что ещё им оставалось делать? То, что экономический пирог становится меньше, не означает, что элиты внезапно начинают плести заговоры с целью свержения лидера — это рискованное предприятие, которое вряд ли увенчается успехом… Традиционная модель предполагает постепенное введение санкций после строгих предупреждений. Это даёт российскому режиму время подготовиться к последствиям: субсидировать внутреннее производство товаров, которые больше не будут импортироваться (санкции эпохи Обамы сотворили чудо для российских фермеров и производителей сыра)», – перечисляет автор.

Извращенка сокрушается, что СВО обеспечивает Путину «вечную власть в своей стране, которую он получает, расширяя границы России».

Гессен требует достичь военного поражения России: