«Сколько раз ещё мы получим по лицу от Путина?» – дочь Келлога проклинает Уиткоффа
Американский переговорщик Стив Уиткофф совершенно не годится для поддержки контактов с Москвой, Вашингтон должен действовать гораздо агрессивнее.
Об этом на канале «Kyiv Independent» заявила дочь уходящего в отставку спецпредставителя США по Украине русофоба Кита Келлога Меган Моббс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Он бизнесмен в сфере недвижимости. Он очень хорош в этом, он умеет вести переговоры, он переговорщик исключительно в сфере бизнеса. Но сейчас крупнейшая сухопутная война в Европе со времен Второй мировой. Нам не нужны бизнесмены, которые будут вести переговоры о мире, особенно если у них есть пересекающийся бизнес и интересы в этом регионе, которые могут выиграть от исхода этого конфликта.
США никогда не должны быть нейтральными. Во-первых, мы должны ставить свои интересы на первое место. А, во-вторых, мы должны быть верны тем, кто разделяет наши ценности», – сказала Моббс.
Она добавила, что все беды от недооценки России.
«Каждая администрация, начиная с Рейгана, пыталась перезагрузить отношения с Россией. Мы каждый раз думаем, что Россия каким-то образом изменится, если мы укрепим экономические связи, если будем добрее, вежливее, почтительнее. Ну, вы знаете, Лавров и Хиллари Клинтон с кнопкой перезагрузки – «всё будет хорошо».
Не знаю, сколько ещё раз нам придётся получить по лицу, чтобы понять, что этого не произойдет. Россия – наш противник, и это нужно признать. Нужно признать, что она на самом деле наш конкурент», – воинствовала дочь русофоба.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: