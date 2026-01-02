«Сколько раз ещё мы получим по лицу от Путина?» – дочь Келлога проклинает Уиткоффа

Вадим Москаленко.  
02.01.2026 12:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2451
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Американский переговорщик Стив Уиткофф совершенно не годится для поддержки контактов с Москвой, Вашингтон должен действовать гораздо агрессивнее.

Об этом на канале «Kyiv Independent» заявила дочь уходящего в отставку спецпредставителя США по Украине русофоба Кита Келлога Меган Моббс,  передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский переговорщик Стив Уиткофф совершенно не годится для поддержки контактов с Москвой, Вашингтон должен...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Он бизнесмен в сфере недвижимости. Он очень хорош в этом, он умеет вести переговоры, он переговорщик исключительно в сфере бизнеса. Но сейчас крупнейшая сухопутная война в Европе со времен Второй мировой. Нам не нужны бизнесмены, которые будут вести переговоры о мире, особенно если у них есть пересекающийся бизнес и интересы в этом регионе, которые могут выиграть от исхода этого конфликта.

США никогда не должны быть нейтральными. Во-первых, мы должны ставить свои интересы на первое место. А, во-вторых, мы должны быть верны тем, кто разделяет наши ценности», – сказала Моббс.

Она добавила, что все беды от недооценки России.

«Каждая администрация, начиная с Рейгана, пыталась перезагрузить отношения с Россией. Мы каждый раз думаем, что Россия каким-то образом изменится, если мы  укрепим экономические связи, если будем добрее, вежливее, почтительнее. Ну, вы знаете, Лавров и Хиллари Клинтон с кнопкой перезагрузки – «всё будет хорошо».

Не знаю, сколько ещё раз нам придётся получить по лицу, чтобы понять, что этого не произойдет. Россия – наш противник, и это нужно признать. Нужно признать, что она на самом деле наш конкурент», – воинствовала дочь русофоба.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить