Окружение Зеленского не брезгует политическими убийствами, но Буданов – полный отоморозок
Для Украины одинаково ужасно будет как переизбрание Владимира Зеленского, так и приход на его место начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (объявлен РФ в розыск за причастность к терактам).
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Сергеем Иваницким заявил списанный из армии капитан ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
«О, вот вы спросили! Это одинаково ужасно. Единственное, чем Зеленский отличается, пока я не владею информацией, хотя его окружение уже совершенно точно этот порог перешло – это отдание команды на политическое убийство. Я от Зеленского пока этих команд не видел, хотя его окружение уже не брезгует этими делами. А Зеленский пока… может, я просто не знаю», – сказал гость эфира.
По его словам, все предыдущие президенты Украины, за исключением Виктор Ющенко, «не брезговали ничем».
«У Буданова этого комплекса в принципе нет. У него правовой нигилизм такой врождённый. Вспомните, как они там [похищенного в Молдове] судью Чауса таскали», – заявил Бекренев.
