Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины одинаково ужасно будет как переизбрание Владимира Зеленского, так и приход на его место начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (объявлен РФ в розыск за причастность к терактам).

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Сергеем Иваницким заявил списанный из армии капитан ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«О, вот вы спросили! Это одинаково ужасно. Единственное, чем Зеленский отличается, пока я не владею информацией, хотя его окружение уже совершенно точно этот порог перешло – это отдание команды на политическое убийство. Я от Зеленского пока этих команд не видел, хотя его окружение уже не брезгует этими делами. А Зеленский пока… может, я просто не знаю», – сказал гость эфира.

По его словам, все предыдущие президенты Украины, за исключением Виктор Ющенко, «не брезговали ничем».