Зеленскому советуют «петлять» с оглядкой на «фаберже» в руках Трампа

Для украинской стороны существует опасность «перегнуть палку» на переговорах с США, отвергая уступки, ведь у американцев есть возможность устроить переворот в Киеве, что показали протесты в защиту НАБУ.

Об этом на канале «Политбюро» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я скажу неприятную вещь: если мы слишком долго будем перегибать палку, слишком долго противостоять всему этому, в какой-то момент Трамп с Путиным созреют к мысли, что а давайте мы просто перезагрузим эту систему. В прямом и переносном смысле слова. И скажут какому-то генералу, или министру, или политику: все можно делать, мы тебя защитим, прикроем, поддержим. И поверьте, картинка «картонного Майдана» будет казаться нам просто праздником в детском саду. Так что важно не перегнуть палку», – сказал Бортник.