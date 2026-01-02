Зеленскому советуют «петлять» с оглядкой на «фаберже» в руках Трампа

Для украинской стороны существует опасность «перегнуть палку» на переговорах с США, отвергая уступки, ведь у американцев есть возможность устроить переворот в Киеве, что показали протесты в защиту НАБУ.

Об этом на канале «Политбюро» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я скажу неприятную вещь: если мы слишком долго будем перегибать палку, слишком долго противостоять всему этому, в какой-то момент Трамп с Путиным созреют к мысли, что а давайте мы просто перезагрузим эту систему. В прямом и переносном смысле слова.

И скажут какому-то генералу, или министру, или политику: все можно делать, мы тебя защитим, прикроем, поддержим. И поверьте, картинка «картонного Майдана» будет казаться нам просто праздником в детском саду. Так что важно не перегнуть палку», – сказал Бортник.

«Американское государство держит за золотые яйца весь украинский бизнес, который номинирован практически весь в долларах, ну и в евро. Если им нужно будет раздавить эти золотые кругляши кому-то, то они раздавят.

Пока Трамп этого не делает, поскольку он с точки зрения бизнеса надеется на рациональные, прагматические решения украинской стороны. И поэтому он пытается не слишком дестабилизировать украинскую политическую систему, не слишком подрывать доверие к украинскому президенту, который остается номер один по популярности в стране.

Но так может длиться не всегда. В любой момент у них может упасть лямка, и они могут решить действовать по сценарию Б, В, и Д.

Зеленский – очень неудобный переговорщик и для Трампа, и для Путина. Просто кость в горле. И поэтому они будут пытаться его все-таки убрать, мне так кажется», – подытожил он.

